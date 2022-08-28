Головний храм Корюківки на Чернігівщині перейшов у ПЦУ

Про це повідомило місцеве медіа Сіверщина.

"Ініціаторкою руху за перехід Вознесенської церкви до ПЦУ стала місцева мешканка, журналістка Альона Макаренко. Як вона сама розповіла, її батько брав участь у відбудові цього храму, коли він після комуністичного запустіння був переданий громаді. Але з початком війни їх сім’я уже не могла молитися в храмі, де поминали московського патріарха, і цьогоріч паски її родина вже святила у храмі Православної церкви України. Але й лишати свій храм, до якого звикли, вона не хотіла - тож організувала збір підписів за перехід парафії до ПЦУ. За короткий час назбирала понад 500 підписів", - йдеться у повідомленні.

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За перехід до української церкви проголосували 159 парафіян, один голос був проти і один, що утримався.

"На зборах всі охочі голосувати - реєструвалися, а місцева влада забезпечила присутність поліції та швидкої медичної допомоги. Їх участь не була необхідною - голосування пройшло усвідомлено і спокійно. Хоча нинішній настоятель храму отець Олександр Дем’яненко участі в голосуванні не брав, сховавшись у храмі", - зазначає "Сверщина".

Вознесенська церква Корюківки збудована 1904 року і є пам’яткою архітектури.

Фактична це є головний православний храм Корюківки.

Нагадаємо, настоятель храму Української православної церкви (Московського патріархату) села Кам’янка, що поблизу міста Сарни, Іван Хильчук зняв український прапор з храму і відмовляється згадувати в молитвах полеглих українських героїв.

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