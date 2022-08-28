Головний храм Корюківки на Чернігівщині перейшов у ПЦУ
Сьогодні, 28 серпня 2022 року, по завершенню богослужіння, у місті Корюківка біля Вознесенського храму пройшли збори громади, на яких люди ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ
Про це повідомило місцеве медіа Сіверщина.
"Ініціаторкою руху за перехід Вознесенської церкви до ПЦУ стала місцева мешканка, журналістка Альона Макаренко. Як вона сама розповіла, її батько брав участь у відбудові цього храму, коли він після комуністичного запустіння був переданий громаді. Але з початком війни їх сім’я уже не могла молитися в храмі, де поминали московського патріарха, і цьогоріч паски її родина вже святила у храмі Православної церкви України. Але й лишати свій храм, до якого звикли, вона не хотіла - тож організувала збір підписів за перехід парафії до ПЦУ. За короткий час назбирала понад 500 підписів", - йдеться у повідомленні.
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За перехід до української церкви проголосували 159 парафіян, один голос був проти і один, що утримався.
"На зборах всі охочі голосувати - реєструвалися, а місцева влада забезпечила присутність поліції та швидкої медичної допомоги. Їх участь не була необхідною - голосування пройшло усвідомлено і спокійно. Хоча нинішній настоятель храму отець Олександр Дем’яненко участі в голосуванні не брав, сховавшись у храмі", - зазначає "Сверщина".
Вознесенська церква Корюківки збудована 1904 року і є пам’яткою архітектури.
Фактична це є головний православний храм Корюківки.
- Нагадаємо, настоятель храму Української православної церкви (Московського патріархату) села Кам’янка, що поблизу міста Сарни, Іван Хильчук зняв український прапор з храму і відмовляється згадувати в молитвах полеглих українських героїв.
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