Головний конкурент Зінченка вирішив піти з "Арсеналу"

Про це повідомляє Sportsmole.

За інформацією джерела, Кіран Тірні незадоволений кількістю ігрового часу у цьому сезоні. Через це шотландець вирішив шукати собі нову команду.

Вже відомо, що 25-річним шотландцем зацікавлені англійські "Ман Сіті", "Ньюкасл" та туринський "Ювентус". Контракт Тірні чинний до 2026 року, а Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 30 млн євро.

Кіран Тірні є головним конкурентом Олександра Зінченка в "Арсеналі". У цьому сезоні шотландець лише 4 рази виходив на матч АПЛ в основі.

"Арсенал" має 54 очок та очолює турнірну таблицю. Лондонці випереджають "Манчестер Сіті" на 2 пункти та мають матч в запасі.