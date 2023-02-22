Головний конкурент Зінченка вирішив піти з "Арсеналу"
Лівий захисник лондонського "Арсенала" Кіран Тірні шукає собі нову команду
Про це повідомляє Sportsmole.
За інформацією джерела, Кіран Тірні незадоволений кількістю ігрового часу у цьому сезоні. Через це шотландець вирішив шукати собі нову команду.
Вже відомо, що 25-річним шотландцем зацікавлені англійські "Ман Сіті", "Ньюкасл" та туринський "Ювентус". Контракт Тірні чинний до 2026 року, а Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 30 млн євро.
Кіран Тірні є головним конкурентом Олександра Зінченка в "Арсеналі". У цьому сезоні шотландець лише 4 рази виходив на матч АПЛ в основі.
"Арсенал" має 54 очок та очолює турнірну таблицю. Лондонці випереджають "Манчестер Сіті" на 2 пункти та мають матч в запасі.
- 18 лютого Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Арсенал" у матчі чемпіонату Англії проти "Астон Вілли".
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