Головою правоохоронного комітету Ради призначили "слугу" Іонушаса
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності очолив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас
Про це повідомляє РБК-Україна.
Призначення Іонушаса головою правоохоронного комітету підтримали 269 нардепів. Його заступником став однопартієць В'ячеслав Медяник.
Народного депутата Олександра Санченка призначили членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, а Антона Швачку - членом комітету з питань свободи слова.
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