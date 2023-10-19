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Що таке гомбовці та як їх готувати на пару
Гомбовцями називають булочки, приготовлені на пару. Цей смаколик притаманний угорській, українській кухні, а також є однією з основ кухонь у азіатських країнах. Подавати гомбовці до столу можна у гарячому чи холодному вигляді. Взимку їх смакують із чаєм, а от влітку гарно поєднуються з кулькою пломбіру
Інгредієнти для гомбовців:
- свіжі дріжджі - 25 г
- молоко 200 г
- борошно - півкілограма
- одне яйце
- сіль - половина чайної ложки
- цукор - три столові ложки
- сливи маленького розміру
- олія - 20 г
- сухарики - 100 г
- вершкове масло - 50 г
Фото: 1plus1.u
Спосіб приготування гомбовців:
- просіюємо борошно у широку миску
- даємо подихати двадцять хвилин
- підігріваємо молоко до температури 40 С
- додаємо дріжджі, столову ложку цукру
- залишаємо на п’ятнадцять хвилин у теплому місці
- змішуємо насичене киснем борошно з готовою опарою
- додаємо яйце, цукор та сіль
- вимішуємо тісто, накриваємо рушником
- залишаємо тісто в теплому місці на півтори години
- миємо сливу, висушуємо
- розламуємо на половинки, забираємо кістку
- готове тісто розкачуємо у тонкий пласт
- вирізаємо склянкою кружечки однакової форми
- в кожне кружальце кладемо трохи цукру й 2 половинки сливи
- заліплюємо виріб в кульку
- гомбовці змащуємо олією
- кладемо їх на водяну баню
- готуємо двадцять хвилин
- дістаньте готовий смаколик
- даємо йому охолонути
- у сковороді підсмажуємо дві хвилини сухарі на вершковому маслі.
Смачного!
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