Гончаренко закликав парламент привітати Путіна з днем народження: кричали "Путін - ху**о"

Про це передає Еспресо.TV.

"У нас сьогодні у світі є іменинник. Звати його Володимир Путін. Давайте вперше разом скажемо і нагадаємо оцьому імениннику, Володимиру Путіну, на весь світ українську народну пісню. До речі з Харкова. Давайте її йому нагадаємо і скажемо: Путін…", - заявив Гончаренка.



На що депутати у відповідь вигукнули: "Ху**о".



Гончаренко у відповідь: "Ла-ла-ла. От так і будемо працювати".





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