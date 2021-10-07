Гончаренко закликав парламент привітати Путіна з днем народження: кричали "Путін - ху**о"
Нардеп фракції "ЄС" Олексій Гончаренко закликав Верховну Раду привітати президента РФ Володимира Путіна з днем народження. Вигукували "Путін - ху**о"
Про це передає Еспресо.TV.
"У нас сьогодні у світі є іменинник. Звати його Володимир Путін. Давайте вперше разом скажемо і нагадаємо оцьому імениннику, Володимиру Путіну, на весь світ українську народну пісню. До речі з Харкова. Давайте її йому нагадаємо і скажемо: Путін…", - заявив Гончаренка.
На що депутати у відповідь вигукнули: "Ху**о".
Гончаренко у відповідь: "Ла-ла-ла. От так і будемо працювати".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе