Гонщика Формули-1 пограбували під час безладів на "Вемблі" після фіналу Євро-2020
У британського пілота Формули-1 Ландо Норріса грабіжники відібрали годинник за $55 тис. у Лондоні біля стадіону "Вемблі" після фіналу чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє The Sun.
Пілота "Макларена" пограбували у ході заворушень на "Вемблі" після фіналу Євро-2020, в якому Англія програла Італії. За інформацією джерела, після гри Норріс залишав стадіон на своєму авто, коли на нього напали два грабіжника. Один з них схопив та тримував його, а другий зірвав з руки годинник.
Під час фіналу Євро-2020 у Лондоні сталися заворушення. Вболівальники без квитків штурмували "Вемблі" та влаштували сутички зі стюардами та поліцією, а після гри накидалися на прихильників збірної Італії.
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Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
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