Гонщика Формули-1 пограбували під час безладів на "Вемблі" після фіналу Євро-2020

Про це повідомляє The Sun.

Пілота "Макларена" пограбували у ході заворушень на "Вемблі" після фіналу Євро-2020, в якому Англія програла Італії. За інформацією джерела, після гри Норріс залишав стадіон на своєму авто, коли на нього напали два грабіжника. Один з них схопив та тримував його, а другий зірвав з руки годинник.

Під час фіналу Євро-2020 у Лондоні сталися заворушення. Вболівальники без квитків штурмували "Вемблі" та влаштували сутички зі стюардами та поліцією, а після гри накидалися на прихильників збірної Італії.

Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

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