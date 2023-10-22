Google має виплатити керівниці одного з відділів $1 млн за гендерні упередження

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в компанії з жінкою поводилися інакше, ніж з іншими працівниками через її стать. Google винен Роу $150 тис. "за біль і страждання", а також $1 мільйон як штрафні збитки.

"Під час тижневого судового розгляду Google стверджував, що Роу, яка є директором з розробки Google Cloud, мала ті самі можливості та підлягала тим самим критеріям ефективності, що й її колеги-чоловіки, незважаючи на аргументи Роу про протилежне", - йдеться у повідомленні.

Натомість жінка розповіла, що Google дискримінував її, найнявши її на посаду нижчого рівня і заплативши їй менше, ніж чоловікам, які робили подібну роботу. Вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи у сфері фінансових послуг і технологій, але її взяли на роботу восьмого рівня, тоді як інші чоловіки, які були найняті одночасно з нею і нібито мали менший досвід, були найняті на дев’ятий рівень.

"Будучи працівником восьмого рівня, Роу заробляв близько $750 тис. на рік, тоді як деякі з працівників дев’ятого рівня заробляли понад $1 мільйон на рік", - додали у повідомленні.