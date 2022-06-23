Про це пише livemint.

У Twitter Пічаї зазначив, що інструменти, такі як Google Translate, допомагають біженцям спілкуватися зі своїми новими громадами.

"Сьогодні ми даруємо додаткові 20 000 телефонів Pixel Раді генеральних директорів Welcome.US, щоб більше українських та афганських новачків могли почуватися як вдома у США", – додав він.

Наразі компанія пожертвувала біженцям 30 000 телефонів Pixel.

В травні Пічаї оголосив про перших 17 учасників Фонду підтримки України від Google, які отримають фінансову підтримку та наставництво від Google для стартапів. Це програми, яка допомагає розвивати стартапи на початку роботи.

Google в блозі згадав, що їхній фонд у розмірі 5 мільйонів доларів допоможе українським стартапам протягом усього 2022 року. Американська компанія має на меті допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати їхню спільноту та будувати фундамент для післявоєнного відновлення економіки.

2 червня міністр освіти і науки України повідомив, що понад 40 тис. ноутбуків від Google для вчителів мають прибути в Україну до початку нового навчального року.

16 червня російський суд повідомив, що оштрафував компанію Alphabet Google на 15 мільйонів рублів (260 тисяч доларів) за невиконання закону, який вимагає від технологічних компаній локалізувати дані користувачів.

21 червня представник Google у Радбезі ООН звинуватив РФ у кібератаках з метою ескалації ненависті та виправдання воєнних злочинів в Україні.

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