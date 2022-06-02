Понад 40 тис. ноутбуків від Google для вчителів мають прибути в Україну до початку нового навчального року
Україна отримає 43 тис. ноутбуків для вчителів, техніка прийде до початку нового навчального року в межах підписаної угоди з Google
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час зустрічі з асистенткою Генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанією Джанніні.
"До початку нового навчального року ці ґаджети мають бути в учителів", – зазначив він.
Відомо, що техніку для вчителів Україні передадуть в рамках підписаної угоди з Google.
Також Шкарлет повідомив, про надходження фінансової допомоги для освітнього процесу в Україні. За його словами, розроблення системи для проведення НМТ (Національного мультипредметного тесту) успішно розпочато.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта запропонував, щоб держава стала куратором відбудови шкіл та дитячих садків в Україні. Він зазначив, що в країни є великий досвід і спроможності проєктування будівництва цих навчальних закладів.
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