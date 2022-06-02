Понад 40 тис. ноутбуків від Google для вчителів мають прибути в Україну до початку нового навчального року

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час зустрічі з асистенткою Генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанією Джанніні.

"До початку нового навчального року ці ґаджети мають бути в учителів", – зазначив він.

Відомо, що техніку для вчителів Україні передадуть в рамках підписаної угоди з Google.

Також Шкарлет повідомив, про надходження фінансової допомоги для освітнього процесу в Україні. За його словами, розроблення системи для проведення НМТ (Національного мультипредметного тесту) успішно розпочато.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта запропонував, щоб держава стала куратором відбудови шкіл та дитячих садків в Україні. Він зазначив, що в країни є великий досвід і спроможності проєктування будівництва цих навчальних закладів.