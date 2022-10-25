Google відкриє школу високих технологій

Про це повідомили в університеті, пише Reuters.

Ізраїль має активний високотехнологічний сектор, але серйозна нестача кваліфікованих технічних працівників призвела до десятків тисяч незаповнених вакансій.

Тож школа високих технологій субсидуватиме студентів із "недостатньо представлених громад, включаючи жінок, ультраортодоксів, арабів, членів ефіопської громади та людей з геосоціальної периферії та неблагополучних соціально-економічних груп".

"Ми вважаємо, що різноманітність голосів, думок та точок зору збагачує ізраїльські високі технології та їх розробки", - наголошує керуючий директор Google Israel Барак Регєв.

Навчальні курси, які будуть проводитися в кампусі Google у Тель-Авіві та Університеті Райхмана, будуть присвячені програмуванню, тестуванню програмного забезпечення, розвитку бізнесу, продажам та аналізу даних, а Google надасть учасникам стипендії.

Як відомо, у застосунку Google на Android з’явилася нова вкладка "Результати про вас", через яку можна видалити з пошуковика особисті дані про себе.

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