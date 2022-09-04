Горбачов створив умови, які народи використали, він не давав шансу на створення держав, - Портников

Про це заявив журналіст Віталій Портников у ефірі Еспресо.

"Я чую постійно від росіян, що ми маємо бути вдячні Горбачову, що він нам дав свободу. Свободу не дають. Горбачов створив умови, які народи використали дуже по-різному. Радянські євреї просто запакували валізи та поїхали до Ізраїлю. Це була їхня можливість, але вони не стали боротися за "русскій мір", вони зрозуміли, де їхнє місце в цій ситуації. Українці, латиші, литовці, естонці, азербайджанці, грузини, вірмени зрозуміли, що вони можуть створити держави", - вважає журналіст.

Портников наголосив, що Горбачов не хотів створення незалежних держав.

"Він не давав цього шансу, він був прихильником оновленого Союзу до останніх днів життя. Горбачов не дав нам можливість створити державу, він дав шанс в ситуації послаблення СРСР зробити нам цей вибір. Ми робили цей вибір, а росіяни ніяких шансів, які їм дала епоха, не використали. Горбачов дійсно зіграв свою історичну роль як вмів, іноді як дитина, яка не уявляє наслідки своїх дій. Він був великою дитиною з точки зору розуміння політичних процесів. Не можна не розуміти, що якщо ти говориш людям, що можна говорити правду, то вони цю правду скажуть і про тебе та твою партію і владу. Не можна потім дозувати правду", - підсумував він.