Госпіталізували через гикавку: президент Бразилії перебуватиме під спостереженням лікарів
Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували через гикавку, його поклали у військовий шпиталь
Про це заявили в Офісі глави держави, передає Reuters.
Болсонару перебуватиме під спостереженням від доби до двох, хоча й необов’язково у військовому госпіталі.
"Він почувається добре", - йдеться в повідомленні.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що Болсонару госпіталізували після того, як зранку 14 липня він відчув болі в животі.
Журналісти зазначають, що ультраправого політика серйозно поранили ножем у живіт 3 роки тому під час передвиборчої кампанії. Також в липні минулого року Болсонару заразився коронавірусом. Він одужав, однак останні місяці кашляв. А днями в нього почалася невпинна гикавка.
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