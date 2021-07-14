Госпіталізували через гикавку: президент Бразилії перебуватиме під спостереженням лікарів

Про це заявили в Офісі глави держави, передає Reuters.

Болсонару перебуватиме під спостереженням від доби до двох, хоча й необов’язково у військовому госпіталі.

"Він почувається добре", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Болсонару госпіталізували після того, як зранку 14 липня він відчув болі в животі.



Журналісти зазначають, що ультраправого політика серйозно поранили ножем у живіт 3 роки тому під час передвиборчої кампанії. Також в липні минулого року Болсонару заразився коронавірусом. Він одужав, однак останні місяці кашляв. А днями в нього почалася невпинна гикавка.