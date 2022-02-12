Готові до рішучих дій: Кулеба розповів про результати переговорів з Блінкеном, Бербок та Боррелем

Про це Кулеба повідомив у twitter.

За його словами, з Блінкеном вони обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ.

"Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - написав Кулеба.

Він додав, що з Анналеною Бербок обговорив підготовку візиту в Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - зазначив Кулеба.

Крім цього, він зазначив, що у розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем також йшлося про безпекову ситуацію.

"Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - підсумував Кулеба.

In our call with @ABaerbock we discussed in detail the security situation, Russia’s aggressive actions. We are working actively on preparing the visit of German Chancellor Olaf Scholz to Kyiv on Monday. Timely opportunity to discuss joint and decisive actions to counter threats. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Нагадаємо, 11 лютого Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає від РФ роз'яснень щодо військових навчань біля кордону.

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