Готові до рішучих дій: Кулеба розповів про результати переговорів з Блінкеном, Бербок та Боррелем
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок та з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем
Про це Кулеба повідомив у twitter.
За його словами, з Блінкеном вони обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ.
"Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - написав Кулеба.
Він додав, що з Анналеною Бербок обговорив підготовку візиту в Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - зазначив Кулеба.
Крім цього, він зазначив, що у розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем також йшлося про безпекову ситуацію.
"Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - підсумував Кулеба.
- Нагадаємо, 11 лютого Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає від РФ роз'яснень щодо військових навчань біля кордону.
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