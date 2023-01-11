Про це ТСН розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, основна задача столичної влади - забезпечити в місті тепло- та водопостачання.

"Київ уже пережив відсутність електрики, якої не було декілька днів після прильоту російських ракет... Ми готові до різних сценаріїв розвитку подій. Наша основна задача - робити все можливе, аби зберегти у місті водопостачання та теплопостачання, а також послуги, які неможливо відкласти на завтра – медичні, аварійні роботи, часткову роботу громадського транспорту. На цьому зараз і сконцентрована вся робота комунального та державного секторів міста", - сказав Поворозник.

Він наголосив, що слово "блекаут" уже не видається таким страшним, адже влада закуповує генератори і ремонтує обладнання після попередніх ударів. Місто готове до всіх викликів, підкреслив Поворозник.

"Так, звичайно, нам може бути важко після нових ракетних ударів. Але ситуація вже не є такою безнадійною. Ми будемо все робити, щоби зберегти весь комплекс тепло та водопостачання столиці. Навіть готові до того, що доведеться зливати воду з системи обігріву будинків. А для обігріву громадян будуть задіяні пункти обігріву, які вже назвали Пунктами незламності. Ми вже готові до всіх викликів, які будуть перед нами стояти", - резюмував він.

10 січня в ДТЕК пояснили, що в Києві та області почастішали відключення електроенергії, в першу чергу через те, що надворі низька температура й люди вмикають обігрівачі для опалення житла.

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