"Готові швидко провести зміни та впровадити регуляції": Шмигаль розповів про найближчі плани щодо інтеграції в проєкти ЄС

Про це він заявив на засіданні уряду.

Шмигаль зазначив, що для Росії вступ України в ЄС означає остаточні похорони імперських амбіцій.

"Після повномасштабного вторгнення російське керівництво сподівалося, що інтеграція України в ЄС зупиниться. Ми лише пришвидшили цей процес", - сказав прем'єр.

За його словами, Україна має цілі та системний план, як стати членом ЄС найближчим часом.

"Ми готові швидко провести необхідні зміни, впровадити необхідні європейські регуляції та інтегруватися в європейські проекти. Для цього нам не потрібно ні 10, ні 15 років. Ми довели, що можемо робити все це набагато швидше", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Україна достроково приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E.

"Україна вже експортує свою електроенергію до Європи. Наприклад, у квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем. До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній і зможемо експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу. Це допоможе Європі відмовитися від споживання російського вугілля та зменшити споживання російського газу", - сказав очільник уряду.

Шмигаль повідомив, що у планах Кабмін підписати "митний безвіз".

"Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ - основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатись. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів", - зазначив прем'єр.

Він додав, що Україна готується підписати Угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень.

"Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону. У цьому ж напрямку Україна активізувала й відкриття нових пунктів пропуску. Уже найближчим часом буде відкрито 2 таких пункти на західному кордоні. Амбітний план – перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та Митницею стоїть завдання у найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати залізницю з європейською.

"Ще два проекти інтеграції, які ми активно просуваємо й плануємо невдовзі вийти на результат — це приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге - приєднання України до Єдиної зони платежів - може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій", - зазначив прем'єр.

ВІн додав, що вступ України в ЄС – це ключова геополітична мета на найближчі роки.

"Україна може дати дуже багато оновленій Європі. Продовольча безпека, енергетичний перехід, діджиталізація, новий перспективний ринок, нові можливості для інвестицій і, звичайно, посилення колективної європейської безпеки, адже українська армія довела, що є однією з найсильніших у світі", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив - український народ власною кров’ю довів, що ми гідні бути рівноправним членом ЄС.