Готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямами, – Зеленський
Володимир Зеленський розповів про напрями, в яких заплановано посилити українську дипломатію наступного року
Про це він зазначив у вечірньому зверненні 23 грудня.
Як розповів Зеленський, сьогодні під час щорічної наради з послами України увесь дипломатичний корпус держави отримав завдання на наступний рік.
"Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямами. Перше – це країни, у яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з погляду національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім це країни Африки та інших частин Глобального Півдня – Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону", - сказав він.
Він наголосив, що розвиток цього напряму важливий, адже це "колосальний економічний потенціал, а також вагомі дипломатичні можливості". Зокрема, заплановано посилювати позиції України під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність і міжнародне право.
"Другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з нашими традиційними партнерами, щоб справді наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла всіх своїх цілей", - додав президент України.
Також він зазначив, що наступного року дипломатичну службу України модернізуватимуть, а також посилюватимуть українські посольства.
- Під час вечірнього відеозвернення Володимир Зеленський попередив українців, що російські терористи можуть завдати ракетних ударів під час свят
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