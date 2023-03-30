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Готуємо наближення нашої перемоги і покарання ворогам, - Зеленський про 400 днів оборони України

30 березня, 2023 четвер
22:13
війна з Росією Володимир Зеленський

400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії Росії – це колосальний шлях, який ми пройшли всі разом

Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом – кожен і кожна, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість.

Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами...

Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони.

Минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути", - йдеться у зверненні.

Також президент додав, що Україна готує наші наступні кроки, наші активні дії, готує наближення нашої перемоги.

"У чому сила України? Якщо наміри твої – добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме.

Сьогодні, у чотирьохсотий день спротиву, повномасштабного спротиву, я хочу подякувати всім у світі, хто з Україною. Хто поділяє наше тлумачення свободи. Хто підтримує наше прагнення до справедливості. Хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці... впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах – на правилах людяності, поваги й миру. Ось чому Україна переможе.

Бо свобода й справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти", - відзначив президент.

Також подякував усім військовим, які тримали, чи тримають оборону, або йдуть у атаку ,чи допомагають сім'ям наших воїнів:

"Я дякую всім нашим солдатам і матросам, усім нашим сержантам і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному й кожній, хто тримає цей фронт – фронт захисту найкращого, що є у людства. Фронт захисту найкращого, що є у нас із вами, – нашої України. Єдиної, незламної й назавжди вільної.

Я дякую всім, хто зараз у бою! Дякую кожному й кожній, хто бʼється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях!

Дякую кожному й кожній, хто дбає про наших хоробрих воїнів! Дякую всім, хто захищає наші міста й повертає нормальне життя туди, де його порушила Росія своєю агресією, своїм терором!

Дякую також всім, хто допомагає донечкам і синам, дружинам і чоловікам, мамам і татам наших людей, воїнів і цивільних, чиї життя були забрані цією війною, Росією!

Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості".

І на кінець Зеленський відзначив, що "жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього".

Володимир Зеленський
воєнні злочини Росії
наступ ЗСУ
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