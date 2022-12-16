"Готуємо посилення нашої оборонної співпраці". Зеленський поговорив із Трюдо

Про це Зеленський сказав у відеозверненні у четвер.

"Говорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова, готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та всім канадцям за принципове лідерство у санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який уже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир", - сказав він.

Канада виділить Україні $115 млн для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергомережі Києва.

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