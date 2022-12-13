Канада надасть $115 млн на відновлення енергомережі Києва
Канада виділить Україні $115 млн для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергомережі Києва
Про це повідомила у Twitter віцепрем'єрка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.
Канадська міністерка зазначила, що ці гроші - прибуток від мита на російські та білоруські товари.
"Оскільки народ України продовжує свій героїчний опір, ми всі маємо зробити ще більше, щоб переконатися, що він зможе витримати цю боротьбу. Тому Канада надасть $115 млн доходу від мита, яким ми обклали російські та білоруські товари, щоб терміново відновити енергомережу Києва", - написала Фріланд.
Раніше Канада продала держоблігації на $500 млн, щоб передати ці кошти Україні.
Крім того, Канада надасть Україні обладнання для розмінування на $11 млн.
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