Як повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Учора уряд Канади успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій "Суверенітет України" обсягом 500 млн дол. Отримані кошти допоможуть уряду України продовжити надавати важливі послуги українцям цієї зими, виплачуючи пенсії, закуповуючи пальне та відновлюючи енергетичну інфраструктуру", - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що більшість інвесторів у ці облігації – з Канади, й майже 10% (трохи менше 50 млн дол.) придбали фізичні особи. "Загалом до переліку інвесторів входить широке коло внутрішніх та міжнародних інституційних інвесторів, різних рівнів урядів та іноземних офіційних установ, таких як центробанки", - зауважили у канадському Мінфіні.

Очікується, що після перемовин із Україною отримані від продажу облігацій кошти незабаром будуть скеровані на спеціальний рахунок МВФ, на який надходить більшість канадської фінансової допомоги Україні.

Вказані облігації були випущені на ринок 29 листопада і розкуплені за добу.

Загалом цього року Канада вже надала Україні фінансову підтримку на 2,5 млрд дол., що є одним із найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення. Окрім цього, ще 2,5 млрд дол. Канада надала у вигляді військової, гуманітарної та іншої допомоги.

Нагадаємо, про намір випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які будуть спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією Джастін Трюдо оголосив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ 28 жовтня.

Президент України цього ж дня подякував за це Трюдо та уряду, зазначивши, що Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Він назвав випуск облігацій, які будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі, "безпрецедентним вчинком".

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