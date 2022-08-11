Готуємо Слов'янськ до зими: встановлюємо пелетні котли та робимо свердловини, - голова ВА Лях

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Влада буде робити все можливе, щоб поновити постачання води, газу та тепла у Донецьку область. Але якщо нам не вдасться відтіснити ворога далі Ізюма, то це все зробити буде неможливо. Тому готуємося до зими, коли не буде нашого класичного опалювального сезону. Зараз триває підготовка критичної інфраструктури, наших лікарень, які будуть опалюватися пелетами (біопаливо, яке отримують із торфу, деревних відходів і відходів сільського господарства або з вугілля – ред.), вже установлюємо пелетні котли. Також робимо свердловини, аби у цих закладах була вода", - пояснив голова ВА Слов'янська.



Вадим Лях додав, що також активно йде робота над тим, щоб у місті теж були свердловини і можна було забезпечити водою людей, які залишаться у місті, а також мали можливість опалювати свої будинки твердопаливними котлами.

8 серпня чільник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях заявив, що опалювального сезону в місті не буде

Раніше Лях попередив, що взимку у Слов'янську не буде газу і в багатоповерхівках буде майже неможливо перезимувати, а єдиними способами опалення залишаться електрика або котли на іншому паливі