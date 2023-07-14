Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Поки що зарано говорити про оперативне оточення Бахмута. Ні про оперативне, ні про тактичне оточення російських військ в Бахмуті не йдеться. Однак процес відбувається. Місто знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але теж про повний контроль міста не зовсім коректно говорити. Річ у тому, що місто не є в оперативному оточенні й в межах міста окупанти мають можливість для маневру. Цей маневр може бути досить широким. Тому й говорити про якийсь вогневий контроль ЗСУ зарано", - пояснив Коваленко.

Експерт додав, що логістика російських військ на східному фланзі Бахмута повністю прострілюється артилерією ЗСУ.

"Однак те, що саме місто для нашої артилерії знаходиться як на долоні, є правдою. В першу чергу, тому що росіяни знаходяться в низині, а ЗСУ контролюють майже всі панівні висоти. Найцікавіше також те, що російська логістика у східному секторі міста теж знаходиться під вогневим ураженням нашої артилерії. Поки що зарано також говорити про вогневий контроль, але те, що ми можемо уражати цілі на 5 і більше кілометрів по логістиці росіян, це вже факт", - додав він.