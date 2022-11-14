Говорити про те, що РФ втрачає вплив на Центральну Азію, зарано, - політологиня-міжнародниця
РФ досі є партнером країн Центральної Азії і вона тисне на них для того, щоб вони допомагали їй обходити чи знижувати ефект санкцій
Про це в ефірі Еспресо заявила політологиня-міжнародниця Віра Константинова.
"Говорити про повноцінну втрату Центральної Азії Росією ще зарано. Є низка процесів, які вже йдуть у регіоні. Країни шукають регіональних форматів співпраці із залученням позарегіональних гравців, таких як Туреччина. Водночас країни намагаються не провокувати РФ на кроки, які можуть загрожувати національним інтересам та нацбезпеці цих країн", - зазначила вона.
За словами експертки, є точки напруги в регіоні, які дозволяють говорити про небезпеку, яку може нести з собою режим Путіна в агонії.
"Там є спектр питань, які потребують вирішення, - Афганістан, питання співпраці в транспортних коридорах, створення логістичних хабів. Ключовий момент, який мене турбує, - РФ досі є партнером цих країн і вона тисне на них для того, щоб вони допомагали їй обходити чи знижувати ефект санкційних режимів", - додала Константинова.
Міжнародниця вважає, що національні інтереси цих країн, фактично затиснуті між Китаєм, Туреччиною і Росією.
"Питання в тому, як ці країни за рахунок позарегіональних гравців зможуть знизити ризики для національної безпеки. Говорити про те, що Росія втрачає вплив в цьому регіоні, вже можна. Водночас говорити про нівелювання російського фактора - передчасно. Я бачу посилення таких гравців, як Туреччина, посилення китайського виміру, кроки ЄС та США", - підсумувала експертка.
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