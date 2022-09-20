Говоритиме про ядерну загрозу на ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ відвідає Генасамблею ООН
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає 77-му Генасамблею ООН для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС
Про це повідомляє офіційний сайт МАГАТЕ.
Як зазначає Гроссі, останніми днями на території самої ЗАЕС не було обстрілів, проте вони тривають навколо електростанції.
"Вибух поблизу Південноукраїнської атомної електростанції занадто чітко демонструє потенційну небезпеку для інших ядерних об'єктів у країні, – переконаний генеральний директор. – Будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними й повинні негайно припинитися".
- Україна стане головною темою 77-ї Генасамблеї ООН.
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