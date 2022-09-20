Про це повідомляє офіційний сайт МАГАТЕ.

Як зазначає Гроссі, останніми днями на території самої ЗАЕС не було обстрілів, проте вони тривають навколо електростанції.

"Вибух поблизу Південноукраїнської атомної електростанції занадто чітко демонструє потенційну небезпеку для інших ядерних об'єктів у країні, – переконаний генеральний директор. – Будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними й повинні негайно припинитися".

Україна стане головною темою 77-ї Генасамблеї ООН.