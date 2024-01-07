Конфіскація активів російського центробанку на користь України, — це не тільки про гроші, скільки про зрілість наших партнерів. Якщо вони "пострижуть" Кремль, то це означатиме тільки одне: США і ЄС компенсували той дефіцит рішучості, який супроводжував їх упродовж всього періоду війни Московії проти України.

Адміністрація Байдена почала термінові переговори про використання арештованих $300 млрд активів російського центробанку. Їх хочуть використати для допомоги Україні. Конгрес підтримує законопроєкт, Байден хоче провести рішення до 24 лютого 2024 року, — це ми знаємо з The New York Times.

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Та з аналітики FT розкривається дещо інша картина: роль США у цьому поході за "золотим руном" більше політична, ніж реальна. Uncle Sam заарештував лише $5 млрд, тоді як €260 млрд активів ЦБ Московії заморожено в ЄС, Австралії, Японії та Великобританії. Близько €210 млрд — зберігається в ЄС у вигляді готівки й державних облігацій.

І тут, власне, підступ: європейці, особливо французи, німці та італійці набагато обережніші за американців в "стрижці" "золотого руна". З одного боку, вони бояться відповіді з боку Кремля, з іншого — бояться, що Китай або Саудівська Аравія заберуть з ЄС свої гроші.

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Відтак доля "трьохсот ярдів" сьогодні залежить від політичної переконливості США та Великої Британії, яка також виступає за вилучення активів держави-терориста.

Якщо ЄС, США та G7 таки "рейдернуть" у Кремля парочку сотень "ярдів", це свідчитиме про зміну стратегічної моделі поведінки наших західних партнерів: вони готові не тільки реагувати на агресію Росії, а й брати ініціативу на себе... і продовжують підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та незалежність.

Ключове для нас слово, - "якщо"…

Додам, що це не план Б. Ці кошти очікуються додатково до обіцяної допомоги з боку США та ЄС.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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