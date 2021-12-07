"Гра в кальмара", "Холостяк" та поп-іт: Google назвала найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2021 рік

Про це йдеться у пресрелізі Google.



Так, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". На другому місці опинився серіал "Гра в кальмара". Крім цього, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум" та "Євробачення".



Еспресо.TV наводить запити тими мовами, якими їх писали українці.



Найпопулярніші запити:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдвін

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрій Ярмоленко

Принц Філіп

Володимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорій Чапкіс

Антон Поляков

Олександр Шаляпін

Андрій М’ягков

Саїд Губденський

Петро Мамонов

Валерій Гаркалін

Веном 2

Загін самогубців 2

Круелла

Гнів людський

Червоне повідомлення

Ліга справедливості Зака Снайдера

Після 3

Бос молокосос 2

Дюна

Душа

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки 2 сезон

Постукай в мої двері

Відпустка

Атака титанів

Важкі підлітки 3 сезон

Бріджертони

Міліціонер з Рубльовки

Папік 2 сезон

Холостяк 2021

Євробачення 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабуся

Зірки в Африке

Танці з зірками

Поп-іт

Квиток на поїзд

iPhone 13

Симпл-димпл

Перепустка на транспорт у Києві

Санки

Сертифікат про вакцинацію

PlayStation 5

Біткоїн

Вітамін D

Абоба

Симпл димпл

Формалин

Поп ит

Локдаун

Митинг

Клабхаус

Игра в кальмара

Радужный поцелуй

Фриланс

Как умер Сквидвард?

Як вийти заміж?

Як змінити постачальника газу?

Как сыграла Украина?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Тисячу гривень за вакцинацію видаватимуть усім, хто має два щеплення

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Как похудеть за неделю?