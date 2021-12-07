"Гра в кальмара", "Холостяк" та поп-іт: Google назвала найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2021 рік
Компанія Google представила перелік запитів, які українці найчастіше робили у 2021 році
Про це йдеться у пресрелізі Google.
Так, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". На другому місці опинився серіал "Гра в кальмара". Крім цього, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум" та "Євробачення".
Еспресо.TV наводить запити тими мовами, якими їх писали українці.
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Зірки в Африке
- Танці з зірками
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепустка на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
- Абоба
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
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