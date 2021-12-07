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Головна Суспільство "Гра в кальмара", "Холостяк" та поп-іт: Google назвала найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2021 рік

"Гра в кальмара", "Холостяк" та поп-іт: Google назвала найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2021 рік

7 грудня, 2021 вiвторок
18:08
Суспільство Google - ілюстративне фото

Компанія Google представила перелік запитів, які українці найчастіше робили у 2021 році

Про це йдеться у пресрелізі Google.

Так, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". На другому місці опинився серіал "Гра в кальмара". Крім цього, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум" та "Євробачення".

Еспресо.TV наводить запити тими мовами, якими їх писали українці.

Найпопулярніші запити:

  • Евро 2020
  • Игра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Украина Англия
  • Усик Джошуа
  • Евровидение 2021
  • Украина Швеция
  • Олимпиада 2021
  • Вступ 2021 
Персона:
  • Олександр Усик
  • Олексій Навальний
  • МакSим
  • Сергій Стерненко
  • Адель Асанті
  • Алек Болдвін
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрій Ярмоленко 
Втрати:
  • Принц Філіп
  • Володимир Меньшов
  • Жан-Поль Бельмондо
  • Григорій Чапкіс
  • Антон Поляков
  • Олександр Шаляпін
  • Андрій М’ягков
  • Саїд Губденський
  • Петро Мамонов
  • Валерій Гаркалін 
Фільми:
  • Веном 2
  • Загін самогубців 2
  • Круелла
  • Гнів людський
  • Червоне повідомлення
  • Ліга справедливості Зака Снайдера
  • Після 3
  • Бос молокосос 2
  • Дюна
  • Душа 
Серіали:
  • Гра в кальмара
  • Джинні й Джорджія
  • Жуки 2 сезон
  • Постукай в мої двері
  • Відпустка
  • Атака титанів
  • Важкі підлітки 3 сезон
  • Бріджертони
  • Міліціонер з Рубльовки
  • Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
  • Холостяк 2021
  • Євробачення 2021
  • Холостячка 2
  • Пацанки 6 сезон
  • Игра на ТНТ
  • Оскар 2021
  • Маска
  • Супербабуся
  • Зірки в Африке
  • Танці з зірками 
Купівля: 
  • Поп-іт
  • Квиток на поїзд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Перепустка на транспорт у Києві
  • Санки
  • Сертифікат про вакцинацію
  • PlayStation 5
  • Біткоїн
  • Вітамін D
Питання: "Що таке?/Что такое?"
  • Абоба
  • Симпл димпл
  • Формалин
  • Поп ит
  • Локдаун
  • Митинг
  • Клабхаус
  • Игра в кальмара
  • Радужный поцелуй
  • Фриланс
Питання: "Як?/Как?"
  • Как умер Сквидвард?
  • Як вийти заміж?
  • Як змінити постачальника газу?
  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Тисячу гривень за вакцинацію видаватимуть усім, хто має два щеплення
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?
Нагадаємо, 1 грудня компанія Google представила перелік відео, які за 2021 рік набрали найбільше переглядів в Україні, а 2 грудня с ервіси Apple Music та Spotify опублікували рейтинги пісень, які протягом 2021 року прослуховували в Україні найбільше. 

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