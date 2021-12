Apple Music та Spotify назвали найпопулярніші пісні в Україні за 2021 рік: в одному з рейтингів лише одна українськомовна пісня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією Spotify найпопулярнішою стала пісня репера Masked Wolf - Austonaut in the Ocean. Друге місце посіли переможці Євробачення 2021 Måneskin - I wanna be your slave. На третьому місці російський репер kizaru - "Дежавю".



Крім того, до першої десятки увійшли казахський репер Скриптоніт та ряд російських виконавців: kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, Король и Шут, Pharaoh, Gone.Fludd.

Перша українськомовна пісня з'являється на 58 місці рейтингу. Це учасники Євробачення 2021 GO_A та їх пісня "Шум". Також у списку є ще кілька українськомовних пісень - WELLBOY "Гуси", KALUSH "Зорі" та KALUSH і Skofka "Додому".

Найвідомішим музикантом в Україні, за версією Spotify, став російський репер Моргенштерн.

У п'ятірку найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music потрапили три російські виконавці, одна румунська співачка та австралійський репер. Список виглядає так:

HammAli & Navai - "Птичка";

Minelli - Rampampam;

Scriptonite - "Чистый";

Masked Wolf - Astronaut in the Ocean;

SLAWA MARLOW - "Снова я напиваюсь".

Зі 100 пісень є лише п'ять композицій від українських виконавців, з них українською мовою - одна пісня - WELLBOY "Гуси".