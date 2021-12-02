Apple Music та Spotify назвали найпопулярніші пісні в Україні за 2021 рік: в одному з рейтингів лише одна українськомовна пісня
Сервіси Apple Music та Spotify опублікували рейтинги пісень, які протягом 2021 року прослуховували в Україні найбільше. У сотню найпопулярніших від Apple Music увійшла лише одна українськомовна пісня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією Spotify найпопулярнішою стала пісня репера Masked Wolf - Austonaut in the Ocean. Друге місце посіли переможці Євробачення 2021 Måneskin - I wanna be your slave. На третьому місці російський репер kizaru - "Дежавю".
Крім того, до першої десятки увійшли казахський репер Скриптоніт та ряд російських виконавців: kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, Король и Шут, Pharaoh, Gone.Fludd.
Перша українськомовна пісня з'являється на 58 місці рейтингу. Це учасники Євробачення 2021 GO_A та їх пісня "Шум". Також у списку є ще кілька українськомовних пісень - WELLBOY "Гуси", KALUSH "Зорі" та KALUSH і Skofka "Додому".
Найвідомішим музикантом в Україні, за версією Spotify, став російський репер Моргенштерн.
У п'ятірку найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music потрапили три російські виконавці, одна румунська співачка та австралійський репер. Список виглядає так:
- HammAli & Navai - "Птичка";
- Minelli - Rampampam;
- Scriptonite - "Чистый";
- Masked Wolf - Astronaut in the Ocean;
- SLAWA MARLOW - "Снова я напиваюсь".
Зі 100 пісень є лише п'ять композицій від українських виконавців, з них українською мовою - одна пісня - WELLBOY "Гуси".
- Нагадаємо, 1 грудня 2020 компанія Google представила традиційний щорічний рейтинг найпопулярніших музичних відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів серед українців. З українських виконавців у рейтинг потрапив лише один відеокліп - Monatik і Віри Брежнєвої "Вечериночка".
- Також Google представив перелік відео, які за 2021 рік набрали найбільше переглядів в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе