Україна повернула з окупації ще одну дитину

Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"На початок повномасштабної війни 15-річна Дарина тимчасово проживала у родині рідного дядька на півдні України. Їхній населений пункт в перші дні вторгнення окупували російські війська, через що дівчинка не мала змоги повернутися до рідних", - зазначила Зарівна.

Вона додала, що завдяки зусиллям рідних і довгим переговорам, що тривали 9 місяців, Дарина змогла приїхати до батька.