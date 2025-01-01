Україна повернула з окупації ще одну дитину
У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" на підконтрольну Україні територію з окупації повернули 15-річну дівчину Дарину
Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
"На початок повномасштабної війни 15-річна Дарина тимчасово проживала у родині рідного дядька на півдні України. Їхній населений пункт в перші дні вторгнення окупували російські війська, через що дівчинка не мала змоги повернутися до рідних", - зазначила Зарівна.
Вона додала, що завдяки зусиллям рідних і довгим переговорам, що тривали 9 місяців, Дарина змогла приїхати до батька.
- Наприкінці грудня 2024 року з тимчасово окупованих територій повернули 8-річну дівчинку, яка є донькою військової ЗСУ.
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