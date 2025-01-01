Україна в ніч на 2 січня постачатиме електроенергію Молдові
Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортуватиме електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови
Про це виданню NewsMaker повідомили в державній компанії Energocom.
В Energocom наголосили, що зарезервували необхідні потужності на 2 січня. Згідно з повідомленням, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.
"Таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського Енергоатому — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", — заявили у компанії.
Варто зазначити, що про можливі вимкнення світла в Україні 2 січня Укренерго не інформувало. Уранці 1 січня компанія повідомляла про споживання електроенергії на рівні вихідного дня.
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