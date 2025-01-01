Україна в ніч на 2 січня постачатиме електроенергію Молдові

Про це виданню NewsMaker повідомили в державній компанії Energocom.

В Energocom наголосили, що зарезервували необхідні потужності на 2 січня. Згідно з повідомленням, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

"Таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського Енергоатому — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", — заявили у компанії.

Варто зазначити, що про можливі вимкнення світла в Україні 2 січня Укренерго не інформувало. Уранці 1 січня компанія повідомляла про споживання електроенергії на рівні вихідного дня.