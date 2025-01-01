Майже половина респондентів вважає, що прихід у владу Трампа наблизить мир в Україні, - опитування КМІС

Про це розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький в етері Еспресо.

За його словами, серед українців переважає стриманий оптимізм і очікування. Багато експертів вважали, що українці будуть розчаровані перемогою Трампа, але вони відреагували стримано. У грудні близько половини респондентів – 45% вважають, що з Трампом мир в Україні стане ближчим. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

"Чи буде мир справедливим? Це питання. Мало хто вважає, що мир буде повністю справедливим для України, але й мало хто вважає, що він буде повністю несправедливим. Більшість українців очікують певних поступок Росії, але й виконання вимог України. Ми бачимо стримане очікування, без депресії чи ейфорії, але з вичікувальною позицією. Українці усвідомлюють свою роль і намагаються бути емоційно та фізично залученими до оборони України. Вони не збираються складати зброю і опускати руки, вірять у краще майбутнє і сподіваються, що нова адміністрація буде на їхньому боці", - повідомив Грушецький.

Фото: КМІС

У грудні 2024 року 57% респондентів вважали, що через 10 років Україна буде квітучою країною в Європейському Союзі. Водночас 28% вважають, що Україна стане країною зі зруйнованою економікою та відтоком населення. Частка невизначених респондентів становить 15%.

"Оптимізм в Україні трохи знижується, але за сукупністю обставин, коли через майже три роки повномасштабного вторгнення ситуація залишається складною і всередині країни, і на фронті, і з зовнішніми партнерами, те, що майже 60% українців досі вірять у довгостроковий успіх України, - це чудовий показник. Ми повинні враховувати зростання песимізму, але розуміти, що це вимір української стійкості. Українці посилають сигнал і самим громадянам, і західним партнерам, що попри апокаліптичні сценарії та негативну інформацію, українці демонструють дива оптимізму в цьому нестабільному світі", - розповів Грушецький.