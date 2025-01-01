Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку Hazard
Українські розвідники отримали унікальний безпілотний авіаційний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV від американської благодійної організації "Help Heroes of Ukraine"
Про це повідомили в ГУР МО України.
Зазначається, що комплекс Hazard розроблений компанією "War Hawk". До його складу входять:
- десять дронів-камікадзе;
- пускове устаткування;
- пульт керування.
"Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість", - розповіли в ГУР.
Зазначається, що безпілотники Hazard здатні долати значну відстань.
"Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника", - додали у відомстві.
Фото: ГУР МО України
- 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уперше в історії уразили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ударного морського дрона Magura V5.
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