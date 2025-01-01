Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку Hazard

Про це повідомили в ГУР МО України.

Зазначається, що комплекс Hazard розроблений компанією "War Hawk". До його складу входять:

десять дронів-камікадзе;

пускове устаткування;

пульт керування.

"Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість", - розповіли в ГУР.

Зазначається, що безпілотники Hazard здатні долати значну відстань.

"Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника", - додали у відомстві.

Фото: ГУР МО України