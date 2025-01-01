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Розгляд і реагування на скарги військовослужбовців: військова омбудсменка Решетилова окреслила основні завдання на посаді

Катерина Ганжа
1 січня, 2025 середа
17:34
Суспільство Ольга Решетилова

Найголовнішим завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців

Зміст

Про це розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає РБК-Україна. 

"Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів", - зазначила  Решетилова.

Вона також повідомила, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.

"Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека", - наголосила омбудсменка.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров 18 листопада повідомив, що в Україні незабаром оголосять військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.
  • Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що військовослужбовці, яких мобілізували незаконним чином, зможуть звернутися до військового омбудсмена.
  • На початку грудня Рустем мєров представив президенту України Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена.
  • 30 грудня 2024 року Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсменкою. 
Теги:
Новини
Україна
військові
Омбудсмен
Війна з Росією
Військові новини
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