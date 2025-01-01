У Брюсселі в новорічну ніч спалили десятки авто, затримали 159 людей
У ніч на 1 січня у столиці Бельгії Брюсселі учасники масових безладів підпалили десятки автомобілів та закидали рятувальні служби коктейлями "Молотова": наразі правоохоронці затримали 159 осіб
Про це повідомляє Politico.
Зазначено, що щонайменше 60 автівок згоріли, а пожежників, які намагалися гасити вогонь, закидали коктейлями "Молотова". Ніхто не постраждав.
"Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали коктейлі Молотова", - розповів речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Деріу.
У період з 18:00 вівторка до 7:00 середи правоохоронці затримали 159 осіб та відреагували на понад 1700 інцидентів у Брюсселі.
Опівночі люди запустили феєрверки попри заборону використання піротехніки в місті.
Politico зауважує, що заворушення спалахнули, незважаючи на низку заходів влади проти злочинності в новорічну ніч. Зокрема, були введені суперечлива комендантська година в Андерлехті для людей, молодших 16 років, перше в історії обʼєднання шести поліцейських зон під центральним командуванням, також залучення сотень додаткових поліцейських.
Водночас заворушення й пожежі відбулися у другому за величиною місті Бельгії Антверпені: зафіксовано 49 арештів.
Видання підкреслює, що заворушення перед Новим роком - щорічні явища у Бельгії. У 2023 році через це заарештували понад 200 людей, коли у 2022 - 160.
"На жаль, це стає звичайною справою", - додав Деріу.
- Вранці середи, 1 січня, в американському Новому Орлеані авто в'їхало в натовп. Внаслідок цього щонайменше 10 людей загинули, ще понад 35 – отримали поранення. Водій також влаштував перестрілку з поліцейськими.
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