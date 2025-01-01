Торік на Київщині відновили 20,3 тис. об’єктів, пошкоджених унаслідок російської агресії
Унаслідок російської агресії в Київській області було пошкоджено та знищено понад 30,8 тисяч об'єктів. Завдяки реалізації ініціатив президента України, урядових програм та підтримці міжнародних партнерів вже відновлено понад 20,3 тис. об'єктів
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що Київщина є одним із лідерів з відбудови серед регіонів.
"Спільно з громадами та районами першочергово реалізовуються проєкти з відновлення житла. Головне завдання КОДА – повернути людей додому та відродити життя у зруйнованих окупантами громадах", – підкреслив в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.
В ОДА зазначили, що вже відновлено 1534 багатоквартирних житлових будинки та 17133 приватних. Також активно відновлюється соціальна інфраструктура.
Із 247 пошкоджених закладів освіти відновлено 209. Із 139 пошкоджених закладів охорони здоров'я відновлено 120. Із 129 пошкоджених адмінбудівель та ЦНАПів відновлено 81.
- На Київщині відбудували міст через річку Тетерів, зруйнований на початку повномасштабної війни.
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