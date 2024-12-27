На Київщині відбудували міст через річку Тетерів, зруйнований на початку повномасштабної війни

Про це повідомила Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Міст довжиною 290 метрів є частиною автомобільної дороги, що веде від столиці до кордону з ЄС. Він має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту разом із підходами становить 424,3 метра.

Під час реконструкції було оновлено 12 опор і побудовано дві нові. Змонтували сталезалізобетонні конструкції загальною довжиною майже 290 метрів, виконано гідроізоляцію та покладено два шари асфальту на площі 3400 квадратних метрів. На самому мосту встановлено гранітні бордюри, а на підходах – залізобетонні. Також змонтовано 580 метрів огороджень. Крім того, облаштовано сучасну систему очищення стоків, нанесено розмітку та встановлено нові дорожні знаки.

Рух для всіх видів транспорту відновлено, що забезпечило надійне транспортне сполучення. Середньодобова інтенсивність руху становить 5687 автомобілів, з перспективою зростання до 6473. Розрахункова швидкість руху на мосту – 90 км/год, а термін його експлуатації оцінюється в 85 років.

Підрядники продовжують роботи з облаштування укосів і освітлення, а завершення доброустрою прилеглих територій і монтаж інженерних мереж заплановано на 2025 рік.