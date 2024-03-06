Підірвали завантажений боєприпасами "Урал": на Київщині відбудували міст, зруйнований окупантами

Про це розповів голова Державного агентства відновлення інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

"Це один з шести мостів, які будуть відновлені за кошти Експортно-кредитної агенції уряду Великої Британії (UKEF). Це перший в Україні проєкт з таким видом фінансування будівельних робіт. Надалі плануємо розширити цей фінансовий інструмент також і на інші обʼєкти та сфери відновлення", - написав він.

Відновлений міст розташований на автомобільній дорозі територіального значення та зʼєднує села Жеревпілля та Розважів.

На початку повномасштабного вторгнення села Іванківської громади були під окупацією. У березні 2022 року, після відходу з Київщини, окупанти загнали на міст "Урал", завантажений боєприпасами, і підірвали.

"Наслідки виявилися жахливими - міст вщент розбито. Крім того, під час робіт з відбудови мосту неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети. Відновлений міст значно спрощує сполучення для місцевих жителів, а також забезпечує стабільну роботу транспортної мережі Київщини", - зазначив Найєм.

Фото: Мустафа Найєм