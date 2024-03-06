Підірвали завантажений боєприпасами "Урал": на Київщині відбудували міст, зруйнований окупантами
На Київщині відбудували міст через річку Жерева, який на початку повномасштабного вторгнення зруйнували російські окупанти, відходячи з Київщини
Про це розповів голова Державного агентства відновлення інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.
"Це один з шести мостів, які будуть відновлені за кошти Експортно-кредитної агенції уряду Великої Британії (UKEF). Це перший в Україні проєкт з таким видом фінансування будівельних робіт. Надалі плануємо розширити цей фінансовий інструмент також і на інші обʼєкти та сфери відновлення", - написав він.
Відновлений міст розташований на автомобільній дорозі територіального значення та зʼєднує села Жеревпілля та Розважів.
На початку повномасштабного вторгнення села Іванківської громади були під окупацією. У березні 2022 року, після відходу з Київщини, окупанти загнали на міст "Урал", завантажений боєприпасами, і підірвали.
"Наслідки виявилися жахливими - міст вщент розбито. Крім того, під час робіт з відбудови мосту неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети. Відновлений міст значно спрощує сполучення для місцевих жителів, а також забезпечує стабільну роботу транспортної мережі Київщини", - зазначив Найєм.
Фото: Мустафа Найєм
- 18 січня повідомлялося, що на Миколаївщині відбудували та відкрили міст через річку Інгулець, який був зруйнований унаслідок підриву Каховської ГЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе