На Миколаївщині відбудували міст, зруйнований під час російського вторгнення
На Миколаївщині відбудували та відкрили міст через річку Інгулець, який був зруйнований унаслідок підриву Каховської ГЕС
Про це написали очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Вчора (17 січня, - ред.) у Горохівській громаді ввели в експлуатацію відбудований міст через річку Інгулець, який було зруйновано внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції", - зазначив Кім.
Нову переправу довжиною 72 метри навели за п’ять місяців.
За словами Михайла Федорова, міст вдалося відбудувати за кошти донорів ініціативи UNITED24.
"Це вже 23-й міст UNITED24 та 10-й міст на Миколаївщині", - написав Федоров.
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