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На Миколаївщині відбудували міст, зруйнований під час російського вторгнення

18 січня, 2024 четвер
15:39
Суспільство відбудований міст на Миколаївщині

На Миколаївщині відбудували та відкрили міст через річку Інгулець, який був зруйнований унаслідок підриву Каховської ГЕС

Про це написали очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

"Вчора (17 січня, - ред.) у Горохівській громаді ввели в експлуатацію відбудований міст через річку Інгулець, який було зруйновано внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції", - зазначив Кім. 

Нову переправу довжиною 72 метри навели за п’ять місяців.

За словами Михайла Федорова, міст вдалося відбудувати за кошти донорів ініціативи UNITED24.

"Це вже 23-й міст UNITED24 та 10-й міст на Миколаївщині", - написав Федоров.

  • 15 листопада повідомлялося, що внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну на Харківщині було зруйновано та пошкоджено 27 мостів. За рік 8 із них повністю відбудували.
  • 24 листопада стало відомо, що коштом ініціативи UNITED24 відбудували Чернігівський медичний центр сучасної онкології: його було пошкоджено вибуховими хвилями та осколками мін, коли на околицях міста йшли бої.
  • 30 грудня повідомлялося, що шляхопровід через залізничну колію біля Ніжина в Чернігівській області, який зруйнувала російська армія під час окупації регіону, відремонтували та відкрили рух для автомобілів.
Україна
російська армія
Миколаївщина
Війна з Росією
окупанти
відбудова України
Каховська ГЕС
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