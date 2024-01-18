На Миколаївщині відбудували міст, зруйнований під час російського вторгнення

Про це написали очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Вчора (17 січня, - ред.) у Горохівській громаді ввели в експлуатацію відбудований міст через річку Інгулець, який було зруйновано внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції", - зазначив Кім.

Нову переправу довжиною 72 метри навели за п’ять місяців.

За словами Михайла Федорова, міст вдалося відбудувати за кошти донорів ініціативи UNITED24.

"Це вже 23-й міст UNITED24 та 10-й міст на Миколаївщині", - написав Федоров.