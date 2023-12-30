У Чернігівській області відбудували та відкрили рух шляхопроводом, який зруйнували окупанти

Про це повідомляє голова Держреставрації України Мустафа Найєм.

"Завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина у Чернігівській області", - написав він.

За його словами, шляхопровід важливий для покращення транспортного сполучення центральних районів Чернігівської області з рештою громад, а також Київською і Сумською областями. Найєм вважає, що запуск руху дасть змогу розвантажити місцеві дороги від транзиту вантажівок та пасажирського транспорту. Довжина споруди – 60 метрів, дорога має дві смуги руху.

"Від часу деокупації області проїзду тут не було зовсім. Улітку цього року почали розбирати завали зруйнованого шляхопроводу. Звели нові опори, влаштували монолітну прогонову будову, нанесли всі шари дорожнього покриття, встановили мостове огородження, відремонтували підходи до шляхопроводу, встановили дорожні знаки", - прозвітував голова Держреставрації.

Найєм нагадав, що це вже шостий відновлений у Чернігівській області міст, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Під час активної фази бойових дій у лютому-березні 2022 року на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів. Першочергово для забезпечення руху транспорту у 2022 році облаштували понад 20 тимчасових обʼїздів. Наразі в області відбудували 6 мостів і встановили 3 металеві модульні мости від французької гуманітарної місії. Ще на 4 роботи тривають.

Фото: https://t.me/mustafanayyem