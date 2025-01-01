Різні автори, навіть російські, часто пишуть про росіян як носів дитячої психології, які, мовляв, не до кінця усвідомлюють наслідки своїх дій. Тому й злочини їхні такі жорстокі та невпинні.

Метафора "дитячості" позбавляє їх у наших очах відповідальності, але дає надію на дорослішання з часом.

Але ж це не той випадок!

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У них не той тип суспільства. Воно не громадянське, а підданське, бо там немає суверенних особистостей. Майже немає. Навіть у "владі" (ще одна метафора, яка позбавляє їх відповідальності за скоєне).