Російське суспільство — це спільнота кріпаків
Не варто вважати, що громадяни РФ — невиховані та безвідповідальні діти
Різні автори, навіть російські, часто пишуть про росіян як носів дитячої психології, які, мовляв, не до кінця усвідомлюють наслідки своїх дій. Тому й злочини їхні такі жорстокі та невпинні.
Але це хибне розуміння, на мою думку.
Метафора "дитячості" позбавляє їх у наших очах відповідальності, але дає надію на дорослішання з часом.
Але ж це не той випадок!
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У них не той тип суспільства. Воно не громадянське, а підданське, бо там немає суверенних особистостей. Майже немає. Навіть у "владі" (ще одна метафора, яка позбавляє їх відповідальності за скоєне).
Це суспільство несуверенних особистостей, кріпаків, а не дітей. Причина не вікова, а соціальна.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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