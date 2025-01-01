Реформа МСЕК: як працюють експертні команди і яким є маршрут пацієнта, розповіли в МОЗ

Про те, як формують ці команди, яким є принцип їхньої роботи, а також про інші нововведення в рамках реформи розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Замість МСЕК сформовано вже 1450 експертних команд

Реформа МСЕК передбачає впровадження оцінювання повсякденного функціонування людини. В її основі – робота експертних команд, які мали б забезпечувати об’єктивність, прозорість і професійність у прийнятті рішень. Уже сформовано понад 1450 експертних команд, до яких увійшли понад 4000 лікарів, що понад утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 290 лікарнях по всій Україні. Наразі триває передача МСЕК всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів визначеним закладам охорони здоровʼя.

Від МСЕК нова система отримує понад 1,3 млн справ (включно з архівами), з них більше ніж 44 тисячі – це ті, які МСЕК мали розглянути в першому кварталі 2025 року, тепер їх розглянуть експертні команди. Усі справи внесуть в електронну систему, на сьогодні в неї долучили понад 22 тис. справ для першочергового розгляду.

Перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль та контактна інформація доступні за посиланням.

Як виглядатиме оцінювання після ліквідації МСЕК. Маршрут пацієнта

Шлях проходження оцінювання виглядає так:

Людина звертається до свого лікуючого лікаря будь-якого закладу (державного, комунального чи приватного).

Лікар створює в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування людини скерування на оцінювання і прикріплює необхідні документи в електронному вигляді. Пацієнту потрібно підготувати паспорт громадянина України й інші персональні документи, медичну документацію, яка підтверджує діагноз, документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності). Документи можна подати в паперовій формі для їх сканування у закладі охорони здоров’я під час формування направлення на оцінювання.

На цьому етапі спільно з лікарем людина обирає заклад, в який їй зручніше звернутися і де є експертна команда за потрібним профілем, а також форму розгляду.

Адміністратор команд отримає сформоване лікарем направлення через електронну систему, перевіряє його й додані документи та ставить справу в чергу на найближчий доступний час.

Далі людина отримує на електронну пошту сповіщення про місце і час оцінювання.

Якщо в людини немає електронної пошти, вона зможе отримати рішення експертної команди рекомендованим листом, також інформація буде доступна лікуючому лікарю.

Людині й лікарю повідомлятимуть лише дату та час розгляду; склад експертної команди залишається невідомим для всіх учасників.

У день оцінювання члени експертної команди отримують доступ до даних людини. У призначений час експертна команда проводить оцінювання, в разі потреби направляє на додаткове медобстеження, приймає рішення щодо встановлення чи не встановлення інвалідності.

Експертна команда формує рішення, кожен лікар його підписує, і це рішення замінює собою довідки МСЕК. Воно міститиме не тільки статус інвалідності, а й рекомендації та призначення.

Експертна команда має завершити розгляд справи не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня прийняття медзакладом електронного направлення до розгляду.

Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона має право його оскаржити. Це можна зробити через звернення до Центру оцінювання функціонального стану особи, надіславши скаргу на його адресу.

Хто формує експертні команди

Перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд у відповідному закладі охорони здоров’я, затверджує керівник цього закладу. Список формується на основі кваліфікації лікарів та їхнього досвіду, мінімальна вимога – щонайменше рік медичної практики.

Склад експертної команди визначають для кожної справи окремо. До комісії обов’язково має входити не менш ніж три лікарі, одним із яких є терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання чи ускладнень.

Згодом заплановано автоматичне формування складу команд через електронну систему щодо оцінювання повсякденного функціонування людини, щоб автоматизувати добір спеціалістів і тим самим виключити суб’єктивний вплив на процес оцінювання.

Принцип роботи експертних команд

Відповідність спеціалізації. Склад команди формують залежно від діагнозу щодо інвалідності, який встановлено людині. Якщо цього вимагає діагноз або стан пацієнта, до роботи залучають лікарів вузької спеціалізації. Для оцінювання стану здоровʼя та функціонального обмеження використовують Міжнародну класифікацію хвороб (МКХ), що забезпечує точність і узгодженість у визначенні діагнозів.

Регулярне навчання. Усі члени експертних команд проходять систематичні навчальні курси. Програми спрямовані на оновлення знань та ознайомлення із сучасними методиками оцінювання функціонального стану людини.

Функції експертних команд

Проведення оцінювання повсякденного функціонування людини. Основним завданням експертних команд є визначення ступеня порушень здоров’я, що впливають на здатність до повсякденної діяльності. За результатами оцінювання експертна команда ухвалюватиме рішення щодо встановлення чи продовження статусу інвалідності.

Підготовка документів. Під час роботи експертна команда:

оцінює стан особи і приймає рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх та інших послуг;

формує електронні направлення для додаткового обстеження, якщо це необхідно.

Прийняття рішення. Експертна команда ухвалює рішення колективно, з урахуванням думок усіх її членів. Підсумкове рішення затверджують підписами всіх учасників команди, що забезпечує юридичну силу документа.

Робота система оцінювання повсякденного функціонування особи: послідовність дій

Формування справи та призначення дати її розгляду

Лікуючий лікар формує структуроване електронне скерування на оцінювання й завантажує документи, які використовуватимуть під час розгляду. Після цього визначають форму розгляду справи:

Очна – за особистої присутності пацієнта

Заочна – без особистої присутності

З використанням методів і засобів телемедицини

Виїзна – за місцем перебування або лікування людини.

Адміністратор закладу охорони здоровʼя отримує скерування через електронну систему, перевіряє його й додані документи на відповідність вимогам. У разі неповних відомостей, відсутності супровідних документів або неналежної якості копій документів адміністратор повертає скерування лікарю для доопрацювання. Після виправлення недоліків документи повторно скеровують в обраний заклад охорони здоров’я.

Проведення оцінювання

У день оцінювання члени експертної команди отримують доступ до даних людини. Вони:

Вивчають надані документи та медичні записи. За потреби скеровують людину на додаткове медичне обстеження. Це допускається лише раз, щоб не затягувати прийняття рішення. Приймають рішення про встановлення інвалідності, а також розробляють рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Кожен член експертної команди фіксує свою позицію щодо кожного розглянутого на засіданні питання. Остаточне рішення приймають колегіально, після чого документи підписують усі члени експертної команди за допомогою електронних підписів.

Пацієнт має право:

Самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання.

Залучити до розгляду справи уповноваженого представника, подавши заяву лікарю, який формує направлення.

Отримання рішення експертної команди

Після завершення оцінювання людина отримує витяг із рішенням експертної команди. У разі встановлення інвалідності людині також надають рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Рішення надсилають електронною поштою або рекомендованим листом, якщо електронна адреса відсутня. Лікуючий лікар також має доступ до цих документів через електронну систему.

Якщо при встановленні інвалідності експертна команда вирішує, що людина має потреби в отриманні послуг, то рекомендації міститимуть такі пункти: