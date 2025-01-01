Щорічно РФ заробляла $6,5 млрд на транзиті газу через Україну, - ексочільник української ГТС Макогон

Про це він зазначив в етері "Еспресо".

"Це значна сума. Зараз через Україну йде близько 15 мільярдів кубометрів газу і приблизно стільки ж через Туреччину. Ми позбавили 50% експорту, який у них залишався після початку війни. Це дуже суттєвий удар по "Газпрому". Акції вже знизилися до найнижчого рівня з 2009 року. Минулого року "Газпром" вперше за 10-12 років показав значні збитки, а зараз вимушений збільшувати ціни для населення в Росії. Ціни на газ мають зрости на 37%. Це створить значну соціальну напругу, що може змусити росіян задуматися про закінчення війни", - зазначив Макогон.

За його словами, тарифи на транспортування газу не переглядалися з 2019 року, тобто п'ять років вони були стабільними. Навіть з підвищенням, це не суттєво вплине на населення України, оскільки ціна на газ для населення фіксована на рівні 7,96 грн за кубометр.

"Для промисловості ціна може зрости на 4,5%, оскільки тарифи збільшуються лише на 74 копійки за кубометр при ринковій вартості газу на біржі 16 грн. Цю тему більше розганяють опозиційні сили, пов'язані з Російською Федерацією, щоб похайпувати на цю тему. Але я вважаю, що це правильне рішення. Ми не можемо дозволити нашому ворогу заробляти 6,5 мільярдів доларів щорічно на продажі газу до Європи під час війни. Адже ці кошти потім повертаються до нас у вигляді дронів, ракет та іншої зброї. Тому наша позиція повністю обґрунтована і підтримується нашими партнерами, Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки", - резюмував він.