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Щорічно РФ заробляла $6,5 млрд на транзиті газу через Україну, - ексочільник української ГТС Макогон

Тетяна Нижник
1 січня, 2025 середа
21:46
Економіка Газмережі

Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (2019-2022) Сергій Макогон повідомив, що РФ щорічно отримувала $6,5 млрд доходу від продажу російського газу транзитом через Україну

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Про це він зазначив в етері "Еспресо".

"Це значна сума. Зараз через Україну йде близько 15 мільярдів кубометрів газу і приблизно стільки ж через Туреччину. Ми позбавили 50% експорту, який у них залишався після початку війни. Це дуже суттєвий удар по "Газпрому". Акції вже знизилися до найнижчого рівня з 2009 року. Минулого року "Газпром" вперше за 10-12 років показав значні збитки, а зараз вимушений збільшувати ціни для населення в Росії. Ціни на газ мають зрости на 37%. Це створить значну соціальну напругу, що може змусити росіян задуматися про закінчення війни", - зазначив Макогон.

За його словами, тарифи на транспортування газу не переглядалися з 2019 року, тобто п'ять років вони були стабільними. Навіть з підвищенням, це не суттєво вплине на населення України, оскільки ціна на газ для населення фіксована на рівні 7,96 грн за кубометр. 

"Для промисловості ціна може зрости на 4,5%, оскільки тарифи збільшуються лише на 74 копійки за кубометр при ринковій вартості газу на біржі 16 грн. Цю тему більше розганяють опозиційні сили, пов'язані з Російською Федерацією, щоб похайпувати на цю тему. Але я вважаю, що це правильне рішення. Ми не можемо дозволити нашому ворогу заробляти 6,5 мільярдів доларів щорічно на продажі газу до Європи під час війни. Адже ці кошти потім повертаються до нас у вигляді дронів, ракет та іншої зброї. Тому наша позиція повністю обґрунтована і підтримується нашими партнерами, Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки", - резюмував він.

  • Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
газ
Війна з Росією
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