Гралися з вибухівкою: на Херсонщині постраждали двоє дітей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у дітей черепно-мозкові травми і контузії. Одна дитина отримала ще осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги.

Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.