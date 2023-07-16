Гралися з вибухівкою: на Херсонщині постраждали двоє дітей
У Трифонівці Херсонської області діти на вулиці знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував, а вони постраждали
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у дітей черепно-мозкові травми і контузії. Одна дитина отримала ще осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги.
Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.
- 6 квітня двоє цивільних - чоловік та жінка - підірвалися у власних домогосподарствах. Постраждалі зазнали поранень, проте лишились в живих
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