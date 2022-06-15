Гранати по $100, автомати – від $1200: на Київщині затримали торговця зброєю
Національна поліція затримала на Київщині продавця зброї, який, зокрема, торгував пістолетами, гранатометами та вибуховими пристроями
Про це повідомили на телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ.
"Серед "асортименту" – набої різного калібру, гранати, пістолети, автомати. Так, вартість гранат була 100 доларів США, пістолети – $700-1000 доларів США, автомати – $1200-1700, гранатомет можна було придбати за 500 доларів, а постріл до нього – за 250", - йдеться в повідомленні.
Затримали зловмисника під час збуту зброї. Під час проведення обшуків у затриманого вилучили автомати, кулемет та 500 набоїв до нього, гранати, гранатомет, 1668 набоїв різного калібру, а також кошти, отримані від збуту зброї.
- Нагадаємо, 13 червня на Харківщині затримали агента ФСБ, який "звітував" рашистам про позиції ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе