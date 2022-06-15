Гранати по $100, автомати – від $1200: на Київщині затримали торговця зброєю

Про це повідомили на телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ.

"Серед "асортименту" – набої різного калібру, гранати, пістолети, автомати. Так, вартість гранат була 100 доларів США, пістолети – $700-1000 доларів США, автомати – $1200-1700, гранатомет можна було придбати за 500 доларів, а постріл до нього – за 250", - йдеться в повідомленні.

Затримали зловмисника під час збуту зброї. Під час проведення обшуків у затриманого вилучили автомати, кулемет та 500 набоїв до нього, гранати, гранатомет, 1668 набоїв різного калібру, а також кошти, отримані від збуту зброї.