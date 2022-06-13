Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

Харків'янина завербували російські спецслужби через інтернет. Зловмисник для ФСБ фіксував розміщення підрозділів Збройних сил України та інших військ на Харківщині. Також його цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

Служба безпеки України затримала його у передмісті Харкова, коли його їхав виконувати чергове завдання.

Злочинцю повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили жительку Ірпеня, яка "зливала" рашистам заможні домівки та разом із ними грабувала ті будинки. У зловмисниці вилучили речі, які доводять її причетність до викраденого майна та колабораціонізму.

СБУ виявила схрон із бланками паспортів СРСР українського зразка. Контррозвідка визначила, що рашисти планували організувати "референдум" і видати паспорти на тимчасово окупованій території Київщини.

Нагадаємо, у КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається.

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