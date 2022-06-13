На Харківщині затримали агента ФСБ, який "звітував" рашистам про позиції ЗСУ
СБУ затримала поблизу Харкова російського агента, який доповідав ворогу про позиції, координати блокпостів і військові укріплення українських захисників. Зраднику загрожує до 12 років за ґратами
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
Харків'янина завербували російські спецслужби через інтернет. Зловмисник для ФСБ фіксував розміщення підрозділів Збройних сил України та інших військ на Харківщині. Також його цікавили координати блокпостів і військові укріплення.
Служба безпеки України затримала його у передмісті Харкова, коли його їхав виконувати чергове завдання.
Злочинцю повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
- Правоохоронці викрили жительку Ірпеня, яка "зливала" рашистам заможні домівки та разом із ними грабувала ті будинки. У зловмисниці вилучили речі, які доводять її причетність до викраденого майна та колабораціонізму.
- СБУ виявила схрон із бланками паспортів СРСР українського зразка. Контррозвідка визначила, що рашисти планували організувати "референдум" і видати паспорти на тимчасово окупованій території Київщини.
- Нагадаємо, у КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається.
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