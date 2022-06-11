Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

"Задокументували злочинну діяльність 45-річної місцевої жительки слідчі Головного слідчого управління разом зі співробітниками управління стратегічних розслідувань Київщини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що зловмисниця під час тимчасової окупації Ірпеня разом із солдатами РФ викрадала речі власників будинків.

У жінки вдома виявили символіку країни-окупанта, а також побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, парфуми, одяг і навіть колекційний алкоголь.

"Фігурантка – місцева мешканка, яка ніде не працює. Раніше вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зокрема через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір’ю", – розповідають у пресслужбі.

Слідчим підозрювана розповідала про те, що сусіди передали їй ці речі на зберігання. Однак під час обшуку поняті впізнали свої речі.

"У результаті місцеві жителі створили групу у месенджері, де публікували вилучене під час обшуку у фігурантки майно. Так слідчим одразу вдалося встановити десять потерпілих, будинки яких розграбували підозрювана разом із окупантами. Однак кількість вилучених речей свідчить про те, що жінка разом із військовими РФ "похазяйнувала" не в одному десятку господарств", – додають правоохоронці.

Поліція надалі встановлює остаточну кількість постраждалих. Невдовзі жінці оберуть запобіжний засіб за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки.

СБУ виявила схрон із бланками паспортів СРСР українського зразка. Контррозвідка визначила, що рашисти планували організувати "референдум" і видати паспорти на тимчасово окупованій території Київщини.

Нагадаємо, у КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається.

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