Греція евакуйовує ще 12 населених пунктів через пожежі
На півострові Пелопоннес на межі між номами Еліда та Аркадія влада евакуйовує 12 населених пунктів через пожежі
Про це розповідає Kathimerini.
Евакуація проводиться в центрі півострова на межі номів Еліда та Аркадія.
З міркувань безпеки, відповідно до пропозиції пожежної команди, жителям дванадцяти населених пунктів були надіслані повідомлення з пропозицією евакуюватися.
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"На адміністративних межах Еліди та Аркадії створена пожежна команда, щоб вогонь в Гортіне не пройшов через райони Еліди", - заявив заступник губернатора Еліди Василіс Яннопулос.
Нагадаємо, раніше вогонь знищив острів Евбея. влада евакуювала з острова тисячу відпочивальників та місцевих жителів, не впоравшись з полум'ям.
22 країни направили в Грецію пожежні розрахунки для допомоги в гасінні полум'я
- 5 серпня через лісові пожежі влада почала евакуацію з передмість Афін: ліси палали за 20 км від столиці.
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