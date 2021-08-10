Греція евакуйовує ще 12 населених пунктів через пожежі

Про це розповідає Kathimerini.



Евакуація проводиться в центрі півострова на межі номів Еліда та Аркадія.

З міркувань безпеки, відповідно до пропозиції пожежної команди, жителям дванадцяти населених пунктів були надіслані повідомлення з пропозицією евакуюватися.



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"На адміністративних межах Еліди та Аркадії створена пожежна команда, щоб вогонь в Гортіне не пройшов через райони Еліди", - заявив заступник губернатора Еліди Василіс Яннопулос.



Нагадаємо, раніше вогонь знищив острів Евбея. влада евакуювала з острова тисячу відпочивальників та місцевих жителів, не впоравшись з полум'ям.



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