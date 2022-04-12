Греція прискорює проєкти з розвідки газу, щоб позбутися російської залежності, - прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс

Таку заяву зроби прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Reuters.

Греція покриває близько 40% своїх щорічних енергетичних потреб завдяки російському газу. Раніше країна видобувала невелику кількість нафти і намагалася досліджувати свій потенціал в цьому напрямку.

Але низькі ціни на нафту в попередні роки, перехід на екологічно чисту енергію і відсутність політичної волі загальмували плани по розвідці.

"Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить і у нас будуть придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку", - сказав прем'єр-міністр.

Міцотакіс, який у вівторок зустрічався з комісією з вуглеводнів країни і керівниками енергетичної галузі, додав, що Греція прагне до 2023 року мати чітке уявлення про те, чи є у неї запаси газу, які вона могла б використовувати, в той час як дані про потенційні запаси газу на даний момент вселили в уряд оптимізм.

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