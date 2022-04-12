Греція прискорює проєкти з розвідки газу, щоб позбутися російської залежності, - прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс
Греція пришвидшує проєкти з розвідки газу спільно з приватними інвесторами, щоб таким чином скоротити свою залежність від російських енергоносіїв
Таку заяву зроби прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Reuters.
Греція покриває близько 40% своїх щорічних енергетичних потреб завдяки російському газу. Раніше країна видобувала невелику кількість нафти і намагалася досліджувати свій потенціал в цьому напрямку.
Але низькі ціни на нафту в попередні роки, перехід на екологічно чисту енергію і відсутність політичної волі загальмували плани по розвідці.
"Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить і у нас будуть придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку", - сказав прем'єр-міністр.
Міцотакіс, який у вівторок зустрічався з комісією з вуглеводнів країни і керівниками енергетичної галузі, додав, що Греція прагне до 2023 року мати чітке уявлення про те, чи є у неї запаси газу, які вона могла б використовувати, в той час як дані про потенційні запаси газу на даний момент вселили в уряд оптимізм.
- Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 співробітників дипломатичних і консульських представництв РФ персонами нон грата
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе