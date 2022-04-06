Греція видворяє 12 російських дипломатів

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Греції.

Генеральний секретар міністерства вже поінформував посла Росії про це рішення.

Зазначається, що це рішення прийнято відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Зазначимо, останніми днями ряд європейських країн суттєво скоротили російські дипломатичні представництва. Зокрема, Португалія та Румунія вигнали по 10 представників консульств Росії. У найближчі дні Іспанію покинуть не менше, ніж 27 російських дипломатів і співробітників

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