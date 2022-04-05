Португалія та Румунія вигнали частину російських дипломатів
Сьогодні, 5 квітня, з кількох країн Європи видворили російських дипломатів, ввечері добавилися ще дві країни – Португалія та Румунія
Як повідомляє міністерство закордонних справ Португалії, уряд Португалії повідомив посла Російської Федерації про своє рішення оголосити персоною нон грата десять співробітників цієї дипломатичної місії, "діяльність яких суперечить національній безпеці".
МЗС Румунії також викликало посла РФ та повідомило йому, що персонами нон грата оголошуються 10 співробітників посольства РФ у Бухаресті з огляду на те, що їхня діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини.
Також послу висловили рішуче засудження злочинів, скоєних у Бучі та інших українських населених пунктах, наголошуючи, що відповідальність за це лежить на Російській Федерації.
- Раніше міністерство закордонних справ Словенії викликало посла РФ та оголосило про рішення скоротити штат представництва РФ у Любляні. Також у найближчі дні Іспанію покинуть не менше, ніж 27 російських дипломатів і співробітників посольства, які становлять загрозу інтересам і безпеці країни
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