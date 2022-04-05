"Ми вирішили видворити російських дипломатів", - міністр закордонних справ Іспанії
У найближчі дні Іспанію покинуть не менше, ніж 27 російських дипломатів і співробітників посольства, які становлять загрозу інтересам і безпеці країни
Про це повідомляє іспанська інтернет-газета El Españo
Відповідну заяву у вівторок, 5 квітня, зробив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
"Ми вирішили видворити російських дипломатів і співробітників російського посольства в Іспанії, які представляють загрозу інтересам і безпеці нашої країни", - сказав він і додав, що видворення також є відповіддю на "жахливі дії, які відбувалися останніми днями в Україні, особливо в Бучі, і ті, про які сьогодні повідомляють з Маріуполя".
- Відзначимо, що президент України у вівторок, 5 квітня, виступить зі зверненням до парламенту Іспанії
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